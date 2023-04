Getlink se : Publie son indicateur de marge décarbonée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Getlink publie aujourd'hui un nouvel indicateur, la marge décarbonée, qui permet de mesurer la capacité du Groupe à faire face à la tarification progressive des émissions de gaz à effet de serre.



Cet indicateur est calculé en retranchant de l'EBITDA consolidé d'une entreprise ses factures carbone à venir sur les scopes 1, 2 et 3, et permet ainsi d'évaluer sa résilience climatique.



En 2022, la marge décarbonée de Getlink atteint 97% de son EBITDA, sur la base d'un prix du carbone à 197 euros la tonne (valeur recommandée par l'Agence américaine de protection de l'environnement).



'Cette bonne performance traduit le caractère peu émissif des activités du Groupe', souligne Getlink.



'Alors que les émissions de CO2 sont encore ' gratuites ' pour notre Groupe, la production d'un indicateur financier prenant en compte la facture carbone à venir permet de mesurer les opportunités qu'offrent nos services bas-carbone et de confirmer la soutenabilité de notre projet de croissance', indique Yann Leriche, Directeur général de Getlink.



