Getlink se : Propose une solution douanière dématérialisée

(CercleFinance.com) - Eurotunnel propose désormais à ses clients une solution de transit douanier dématérialisée : ' SGS TransitNet '.



La solution SGS TransitNet permet d'émettre une déclaration de Transit via une interface web sur toutes les plateformes douanières européennes.



Les opérations de dédouanement peuvent s'effectuer à un bureau de douane plus proche de la destination des marchandises : Paris, Londres ou Birmingham, au lieu de Douvres ou Calais.



