Getlink se : Place des obligations vertes pour 150 ME

(CercleFinance.com) - Getlink annonce aujourd'hui avoir réussi avec succès le placement de l'émission obligataire ' verte ' additionnelle d'un montant de 150 millions d'euros.



Les Obligations Additionnelles seront émises à un prix de 102,00, soit un rendement à maturité de 2,965 %. Elles viendront compléter et former un ensemble unique avec les obligations ' vertes ' seniors garanties à échéance 2025 émises dans le cadre de l'émission obligataire de Getlink d'un montant principal de 700 millions d'euros dont le taux d'intérêt est fixé à 3,500 %.



Le produit net de cette émission sera affecté au financement d'investissements bas carbone du Groupe ainsi qu'aux frais et dépenses relatifs à cette émission.



