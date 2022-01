Getlink se : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Getlink, avec un objectif de cours inchangé de 15,7 euros.



Getlink a publié un chiffre d'affaires au 4e trimestre en baisse de 26% par rapport à 2019, à 225,1 ME, légèrement supérieur au consensus (222,9 ME) et à l'estimation d'Oddo (206,6 ME).



'La performance est pénalisée principalement par la baisse de 35% du CA du réseau ferroviaire (le consensus attendait -42%), impacté par un trafic Eurostar en chute de 62% vs 2019 (+484% vs 2020)', note l'analyste.



Selon Oddo, Getlink conserve son attrait spéculatif: 'à moyen terme, le groupe dispose d'un réservoir de croissance tant dans les navettes (pricing, gain de parts de marché) que chez Eurostar (ouverture de nouvelles lignes) avec en outre un potentiel d'optimisation des coûts'.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.