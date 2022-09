Getlink se : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient la recommandation Surperformance mais ajuste son objectif de cours à 19E (contre 21,3E) sur le titre Getlink.



' La baisse récente de la livre suscite quelques interrogations ', explique l'analyste. ' Le groupe réalise un peu plus de 50% de son chiffre d'affaires Eurotunnel en £ soit 36% de son chiffre d'affaires total avec environ 1/3 des coûts dans cette devise '.



Ainsi, note Oddo, une baisse de 10% de la livre (vs E) entraîne une réduction de l'EBITDA de 4.2% et de 7.2% des FCF. Et pourrait impacter 'de -5.8% notre objectif de cours ', poursuit l'analyste pour qui ce scénario reste ' théorique : la livre a reculé de 7% depuis le mois de juillet mais est seulement 3.7% en dessous de la moyenne de 2021 '.



Oddo ajuste son objectif de cours à 19E. ' Nous relevons nos estimations d'EBITDA de 6.3% pour 2022 et de 11% pour 2023 ', détaille l'analyste. ' Nous intégrons les hypothèses de marché conduisant à relever notre CMPC à 5.98% vs 5.4% précédemment ', justifie Oddo.



La baisse du titre ' nous semble intégrer les risques macroéconomiques alors que le consensus continue de sous-estimer la contribution d'Eleclink et que le titre conserve son caractère spéculatif ', termine l'analyste.



