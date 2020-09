Getlink se : Nouvelle directrice administrative et financière

(CercleFinance.com) - Getlink annonce l'arrivée ce jour de Géraldine Périchon comme directrice administrative et financière, en charge du contrôle de gestion et de le corporate finance, des relations investisseurs, du juridique, de l'IT et de la RSE.



Géraldine Périchon, avait intégré le groupe Suez en 2015 comme directrice groupe M&A, avant d'être nommée en 2019 senior vice president finance & strategy Italy, Central and Eastern Europe puis directrice financière recyclage et valorisation France en 2020.



