Getlink se : Nouveau service de fret transmanche

(CercleFinance.com) - Getlink annonce qu'à partir du 18 septembre, un nouveau service de fret non accompagné transmanche sera ouvert aux clients transporteurs qui souhaitent faire passer des remorques non accompagnées de part et d'autre de la Manche.



La traversée des remorques sera effectuée par les équipes d'Eurotunnel Le Shuttle Fret au départ des deux terminaux ouverts 24/24 6/7 à Calais et Folkestone. La capacité proposée sera initialement de 8.300 remorques par an.



L'Eurotunnel Border Pass permettra d'accélérer le passage de la frontière en dématérialisant les échanges administratifs avec les autorités. Ce nouveau service ferroviaire, 40 fois moins émissif en CO2 que les ferries, permettra aux clients de décarboner leur chaîne de transport.



