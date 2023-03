Getlink se : Nouveau directeur du développement du groupe

(CercleFinance.com) - Getlink annonce le recrutement de Jean Pasternak en tant que Directeur du Développement Groupe. Membre du Comité Exécutif, il aura pour mission de développer les opportunités de croissance du Groupe.



Yann Leriche, Directeur général de Getlink, a déclaré : ' Je suis ravi d'accueillir Jean Pasternak au sein du Comité Exécutif du Groupe. Son expérience du développement international, de l'entrepreunariat, de l'innovation et du digital, ainsi que sa fine connaissance du secteur des infrastructures va permettre à Getlink d'accélérer le développement de nouveaux services à forte valeur ajoutée au service de ses clients. '



Avant de rejoindre Getlink, Jean Pasternak accompagnait depuis 2017 le développement de start-ups spécialisées dans l'économie circulaire en Asie et en Europe.



