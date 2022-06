Getlink se : Montée en puissance du fret non accompagné

(CercleFinance.com) - Getlink annonce que son service de fret non accompagné, qui permet aux clients transporteurs souhaitant faire passer des remorques non accompagnées de part et d'autre de la Manche, dépasse aujourd'hui le seuil des 1000 remorques transportées.



Lancé en septembre dernier, ce service vient compléter une offre de solutions logistiques durables à destination des transporteurs et chargeurs. Offrant rapidité et flexibilité, il s'appuie sur l'expertise douanière du groupe pour le passage de la frontière.



'Non négligeable, la traversée des remorques, effectuée par les équipes d'Eurotunnel au départ des terminaux du groupe ouverts 24/24h à Calais et Folkestone, est 40 fois moins émissive en CO2 que les ferries', souligne l'opérateur du tunnel sous la Manche.



