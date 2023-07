Getlink se : J.P. Morgan initie la couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a initié mercredi la couverture du titre Getlink avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 19 euros à un horizon de deux ans.



Dans une note de recherche, l'analyste salue la diversification opérée par le groupe, concessionnaire jusqu'en 2086 du tunnel sous la Manche, dans les domaines du fret ferroviaire (Europorte) et des infrastructures énergétiques (ElecLink).



L'intermédiaire souligne que le titre Getlink a pourtant largement sous-performé le marché cette année, pour désormais se traiter sur un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda 2024 de 13,5x, contre sa moyenne de 18,5x sur le long terme.



A de tels niveaux, fait remarquer J.P. Morgan, le titre intègre bien suffisamment les incertitudes entourant l'activité à court terme, mais sous-estime la maîtrise des prix dont le groupe bénéficie, ajoute-t-il.



Le professionnel juge néanmoins que le titre constitue un dossier intéressant sur le long terme, notamment au vu de son exposition à la thématique de la croissance verte.



Dans un scénario idéal ('bull case'), le titre pourrait ainsi atteindre les 22 euros en juin 2025, conclut-il, ce qui correspond à un potentiel d'appréciation de 40%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.