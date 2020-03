Getlink se : Hausse de 4% des Navettes Passagers en Février

(CercleFinance.com) - Les Navettes Passagers ont transporté 165 784 véhicules de tourisme en février 2020, en hausse de 4% par rapport à février 2019.



Depuis le 1er janvier 2020, plus de 325 000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle, soit une hausse de 3% par rapport à 2019.



Le Shuttle Freight a transporté 131 346 camions en février 2020, en recul de 7% par rapport à février 2019, sans impact covid-19 identifié à ce stade, mais avec un effet de base défavorable lié aux effets de stockage en prévision du Brexit observés l'année dernière.



Depuis le début de l'année, plus de 260 000 poids-lourds ont traversé la Manche avec Le Shuttle Freight.



