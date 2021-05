Getlink se : Forte hausse du trafic des navettes en avril

(CercleFinance.com) - Getlink annonce qu'en avril 2021, son Shuttle Freight a transporté 113.089 camions, soit une hausse de 42% par rapport à avril 2020, alors que son Shuttle a transporté 37.111 véhicules de tourisme, en progression de 89% en comparaison annuelle.



'Malgré la comparaison positive, le marché passagers est toujours fortement affecté par les restrictions de voyage mises en place par les gouvernements britannique et français en raison de la pandémie', prévient l'opérateur du tunnel sous la Manche.



Sur les quatre premiers mois de 2021, 418.192 camions et 153.168 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord de ses navettes, des nombres en contractions respectives de 10% et 65% par rapport à la même période de l'année dernière.



