Getlink se : Eurotunnel lanceun service de maintenance Fret

(CercleFinance.com) - Getlink fait savoir aujourd'hui qu'Eurotunnel a ouvert un nouveau service de maintenance pour les tracteurs et les semi-remorques stationnant sur le parking du bâtiment Le Truck Village, situé sur son terminal français.



'Les clients du parking sécurisé Le Truck Village sur le site français d'Eurotunnel peuvent désormais faire réparer leur tracteur et semi-remorque avant ou après leur passage en train par le tunnel sous la Manche', indique Getlink, précisant qu'un véhicule atelier sera présent chaque jour au Truck Village pour effectuer les réparations et opérations de maintenance.



'Ces nouveaux services proposés à nos clients Fret démontrent notre volonté de satisfaire toujours plus nos clients, tout en leur permettant de traverser la Manche avec leurs marchandises de façon la plus sécurisée possible', conclut Christian Dufermont,directeur commercial fret d'Eurotunnel.



