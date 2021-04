Getlink se : En retrait avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Getlink recule de plus de 1% sur fond d'une dégradation de conseil par UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 15,3 à 13,9 euros, sur l'action du groupe opérant le tunnel sous la Manche.



Le broker met en avant 'un risque potentiel accru de concurrence' avec 'des risques potentiels de baisse des volumes et de prix en raison d'un nouvel opérateur de ferry prévoyant d'entrer sur le marché du détroit de Douvres'.



