Getlink se : Émission de nouvelles obligations vertes seniors

(CercleFinance.com) - Getlink annonce son intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une émission de nouvelles obligations vertes seniors garanties à échéance 2025, opération dont la souscription sera réservée à des investisseurs professionnels.



Le produit net aura vocation à être affecté avant tout au remboursement des obligations à échéance 2023 et au financement des dépenses d'investissement relatives au projet ElecLink et tout autre actif 'vert'. Le résultat de l'opération sera confirmé en fin de semaine.



