Getlink se : EBITDA triplé au premier semestre

(CercleFinance.com) - Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, dévoile un profit net de 52 millions d'euros au titre du premier semestre 2022 et un EBITDA triplé (+206%) à 309 millions, ayant bénéficié de la mise en service commerciale de sa liaison électrique ElecLink.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 76% à 577 millions d'euros, porté par la levée des restrictions de voyage et les actions marketing d'Eurotunnel, ainsi que par la mise exploitation commerciale d'ElecLink le 25 mai dernier.



Estimant que 'le contexte général disruptif n'entame ni sa solidité ni ses avantages compétitifs long terme', Getlink confirme 'sa volonté de poursuivre l'amélioration de sa performance financière, opérationnelle et environnementale'.



