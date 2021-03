Getlink se : Certifiée sur les mesures sanitaires par l'AFNOR

(CercleFinance.com) - Eurotunnel a été formellement certifiée sur les mesures sanitaires de protection contre la Covid-19 avec le score maximal de 100% à la suite d'un audit complet réalisé par l'Association Française de Normalisation (AFNOR).



' Ce score maximal reflète le niveau d'excellence atteint sur chaque aspect audité, ceci incluant à la fois les parcours clientèles Fret et Passagers, les actions menées par les groupes de travail COVID d'Eurotunnel, les processus et procédures en vigueur ainsi que la traçabilité des actions menées ' indique le groupe.



Deborah Merrens, directrice commerciale et marketing d'Eurotunnel Le Shuttle, a déclaré : ' Nous sommes fiers d'être le premier acteur du transmanche à obtenir cette certification et restons totalement mobilisés pour fournir des services correspondant aux plus hauts standards à nos clients. '



