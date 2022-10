Getlink se : CA plus que doublé au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Getlink dévoile un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 de 466,1 millions d'euros, en hausse de 109% en comparaison annuelle, dont un CA pour Eurotunnel en hausse de 71% à 325,8 millions, porté par la croissance des trafics passagers navettes et Eurostar.



En dehors de l'activité de transport sous la Manche, la filiale de fret ferroviaire Europorte a enregistré un CA en hausse de 2% à 32,9 millions, tandis qu'ElecLink, la nouvelle liaison électrique transmanche, a réalisé un CA de 107,4 millions d'euros.



Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,04 milliard d'euros, en hausse de 89%, porté notamment par les revenus additionnels d'ElecLink et le retour des volumes des trafics passagers.



