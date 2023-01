Getlink se : Barclays réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a abaissé lundi son objectif de cours sur Getlink, ramené de 18 à 16 euros, avec une recommandation maintenue à 'pondérer en ligne'.



Dans une étude consacrée aujourd'hui au secteur européen des infrastructures, l'intermédiaire financier souligne que le redressement du trafic de l'exploitant du tunnel sous la Manche ne s'est pas confirmé lors de la fin de l'année de l'année dernière.



En rythme séquentiel, le nombre de navettes camions et véhicules de tourisme s'est même affaibli sue le quatrième trimestre par rapport au troisième, fait-il remarquer, avec des chiffres toujours inférieurs à ceux qui prévalaient avant le Brexit et la pandémie.



'De notre point de vue, Getlink continue d'afficher des caractéristiques séduisantes sur le long terme, mais son exposition aux tarifs du fret et de l'énergie en font une valeur moins intéressante que d'autres à court terme au sein du marché des infrastructures', résume l'analyste.



