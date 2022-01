Getlink se : Baisse de 6% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Getlink publie un chiffre d'affaires en baisse de 6% à taux de change constant à 774,4 millions d'euros au titre de l'année 2021, la croissance de 6% de la division Europorte n'ayant pas suffi à compenser le recul de 9% de la division Eurotunnel.



Au sein d'Eurotunnel, le chiffre d'affaires de l'activité navettes a diminué de 10% et celui du réseau ferroviaire s'est contracté de 6%, dans un contexte dégradé par la crise sanitaire et les politiques de restrictions de voyage.



'Pourtant nos parts de marché sur le segment passager n'ont jamais été aussi hautes et l'appétit des clients pour nos services a été prouvé à chaque allégement des conditions de franchissement des frontières', commente le directeur général Yann Leriche.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel