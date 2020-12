Getlink se : Accord de la CIG pour déployer le câble ElecLink

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) -Getlink annonce que la CIG (Commission intergouvernementale) a donné son accord pour le tirage du câble ElecLink en Tunnel. Getlink se félicite 'de cette nouvelle avancée dans le déploiement d'ElecLink, interconnecteur électrique de 1000 MW entre le Royaume-Uni et le France'.



ElecLink contribuera ainsi à la robustesse des approvisionnementseuropéens et à la transition énergétique, indique Yann Leriche, Directeur général de Getlink.



Le lancement des travaux est attendu pour février 2021 et devrait durer jusqu'à l'été 2021. Le tirage du câble se fera à l'occasion des nuits de maintenance programmées dans le tunnel ferroviaire Nord.



A la suite de ces travaux une phase approfondie de tests et commissioning aura lieu avant une mise en service commerciale prévue mi-2022.



