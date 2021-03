Getlink se : -81% de trafic des navettes passagers en février

(CercleFinance.com) - Getlink indique qu'en février, Le Shuttle a transporté 31.277 véhicules de tourisme, un nombre en chute de 81%, toujours fortement affecté par les restrictions de voyage mises en place par les gouvernements britannique et français en raison de la pandémie.



De son côté, Le Shuttle Freight a transporté 99.787 camions le mois dernier, soit une baisse de 24% par rapport à février 2020, dans un marché toujours marqué par l'adaptation aux nouvelles règles administratives post-Brexit, mais avec une tendance à la normalisation.



'La présentation obligatoire de tests PCR négatifs de moins de 72h réalisés sur le sol britannique pour les camions entrant en France reste la disposition la plus contraignante pour les chaînes logistiques transmanche', explique l'opérateur du tunnel sous la Manche.



