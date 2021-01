Getlink se : +8% de trafic pour les navettes camions en décembre

(CercleFinance.com) - Getlink indique que son Shuttle Freight a connu en décembre 2020 un niveau de trafic supérieur à celui pré-Covid, avec 131.746 camions transportés, performance en croissance de 8% en comparaison annuelle, portée par un effet de stockage en prévision du Brexit.



En revanche, le Shuttle n'a transporté que 86.676 véhicules de tourisme le mois dernier, en chute de 63% par rapport à décembre 2019, toujours fortement pénalisé par les restrictions de voyage et les contraintes sanitaires.



Sur l'ensemble de l'année 2020, 1,45 million de camions et 1,41 million de véhicules de tourisme ont traversé la Manche par le tunnel à bord des navettes, en baisses respectives de 9% et de 47% par rapport à 2019.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel