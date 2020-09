Getlink se : -28% de trafic pour les navettes passagers en août

(CercleFinance.com) - Getlink indique que ses navettes passagers ont transporté 267.942 véhicules de tourisme en août, un nombre en baisse de 28% en comparaison annuelle, dans un été marqué par un double impact de la levée de quarantaine le 7 juillet puis de remise de quarantaine le 15 août.



Avec 110.327 camions transportés le mois dernier (-7%) Le Shuttle Freight 'conserve un niveau de trafic résiliant dans la conjoncture économique actuelle, représentatif de la compétitivité incomparable du produit', selon l'opérateur du tunnel sous la Manche.



Depuis le 1er janvier, près de 1.056.000 véhicules de tourisme et près de 900.000 camions ont traversé à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres en reculs respectifs de 42% et de 15% par rapport aux huit premiers mois de 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GETLINK SE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok