Getlink se : Eurotunnel paré à appliquer l'accord dès le 1er janvier, Getlink poursuit sa progression

(BFM Bourse) - Getlink, la maison mère de l'opérateur du tunnel sous la Manche, se réjouit de l'accord conclu jeudi entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne et assure être outillé pour en appliquer les dispositions dès le 1er janvier.

Poursuivant son ascension de jeudi (le titre avait gagné 3,62% dans l'anticipation d'un accord, finalement annoncé dans l'après-midi ce jour là soit après la clôture avancée à 14h00 sur Euronext Paris le 24 décembre), Getlink s'adjuge encore 1,47% à 14,51 euros lundi au cours des premiers échanges. Une surperformance de près d'un point par rapport au niveau du CAC 40 au même moment.

Dans un communiqué, Eurotunnel s'est réjoui de l’accord conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, saluant une décision "bénéfique aux personnes et aux entreprises car elle met fin à une longue période d’incertitudes".

Bien qu’intervenant seulement une semaine avant la fin de la période de transition (au cours de laquelle c'est le droit de l'Union qui continuait à s'appliquer au Royaume-Uni), cet accord sera mis en œuvre par Eurotunnel dès le 1er janvier.

Depuis le référendum de 2016, le groupe a en effet travaillé avec les États pour offrir à ses clients le service le plus simple et le plus rapide pour traverser la Manche, ce quelles que soient les modalités du Brexit. Eurotunnel indique avoir investi 47 millions d’euros afin de moderniser et d’adapter ses infrastructures pour maintenir la fluidité du passage aux frontières et du trafic dans le Tunnel.

L'Eurotunnel Border Pass permet en particulier de faire circuler les informations nécessaires au passage des marchandises, des transporteurs à Eurotunnel puis d’Eurotunnel aux autorités des deux pays, de façon sécurisée et dématérialisée, sans que les chauffeurs n'aient à descende de leur camion en passant la frontière, ni même à présenter de documents en arrivant sur place.

"Getlink, une entreprise authentiquement biculturelle est la plus à même de profiter de cet accord. Nous remercions tous les négociateurs dont on ne saluera jamais assez le sens des responsabilités", a déclaré le président de Getlink Jacques Gounon.

"Eurotunnel et ses 2500 salariés ont à cœur d’offrir un service fiable et performant pour faciliter la vie de nos clients, ce qui est notre rôle de leader incontesté du transmanche", a a jouté son directeur général Yann Leriche.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse