Genfit : Une étude souligne le potentiel d'elafibranor

(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé mardi qu'une étude de marché avait permis de mettre en évidence le potentiel d'elafibranor dans la PBC, une maladie chronique autoimmune du foie.



Selon l'étude conduite par le cabinet IQVIA et commandée par Genfit, l'elafibranor pourrait atteindre un pic de ventes de 515 millions de dollars à horizon 2035 en tant que traitement potentiel de deuxième intention de la maladie, pour un marché total estimé à 1,5 milliard.



D'après les estimations d'IQVIA, ce sont quelque 90.000 patients qui pourraient être traités avec elafibranor en 2030 si ce dernier devait être approuvé par les autorités sanitaires.



Le modèle de la société de conseil, basé sur des hypothèses conservatrices établies auprès de professionnels de la santé, aboutit à un taux de pénétration potentiel d'environ 32% aux Etats-Unis et de 22% en Europe en 2035.



Genfit, qui a finalisé sa restructuration et mis en place une nouvelle stratégie à l'automne dernier, se concentre désormais sur plusieurs programmes prioritaires, dont un essai clinique de Phase 3 sur la PBC entamé il y a maintenant cinq mois.



Ces annonces ne semblaient guère rassurer les investisseurs à la Bourse de Paris, où l'action Genfit accusait une baisse de presque 4% mardi en fin de matinée.



