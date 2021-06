Genfit : Un financement 'non dilutif' de 11 millions d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé jeudi soir l'obtention d'une ligne de financement de 11 millions d'euros garanti par l'Etat français, un montant devant lui permettre de renforcer sa visibilité financière et de mener l'exécution de sa stratégie.



La société biopharmaceutique précise que ce prêt, octroyé dans le contexte de la pandémie de Covid par un syndicat de banques françaises, est garanti à hauteur de 90% par l'Etat.



L'emprunt prévoit une maturité initiale d'un an, avec des options d'échelonnement jusqu'à six ans.



BNP Paribas, Natixis, CIC et Crédit du Nord figurent au rang des banques partenaires de l'opération.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.