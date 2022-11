Genfit : Présentation détaillée du 'pipeline' de projets

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Genfit a procédé hier soir à une revue exhaustive de ses programmes cliniques, mettant en avant un portefeuille de produits 'diversifié' dans des maladies hépatiques sans solutions thérapeutiques.



Dans un communiqué publié suite à l'organisation, le mois dernier de ses 'pipeline days', la société biopharmaceutique assure avoir tiré des enseignements de l'échec de son traitement expérimental de la NASH.



Dans le cadre de sa transformation, l'entreprise explique avoir acquis d'importants savoir-faire en matière de recherche dans le domaine des maladies hépatiques, de l'identification des cibles jusqu'au développement de modèles propriétaires.



'Nous avons également acquis une expertise dans le développement clinique et les affaires réglementaires dans le domaine des maladies émergentes', souligne son directeur général Pascal Prigent.



Il explique que l'expérience de son entreprise dans la NASH lui a également permis d'établir des réseaux avec les experts, les institutions académiques et les associations de patients.



Son 'pipeline' élargi couvre désormais cinq aires thérapeutiques dont les besoins sont largement insatisfaits, avec six programmes indépendants explorant des mécanismes d'action différenciés.



Très attendues, les données de l'essai de Phase 3 évaluant son programme elafibranor dans la cholangite biliaire primitive (PBC) paraîtront au deuxième trimestre 2023.



Genfit souligne que la signature du partenariat stratégique avec Ipsen, fin 2021, lui a donné les moyens financiers de faire avancer son portefeuille de produits.



Selon des estimations préliminaires, son potentiel de marché cumulé est aujourd'hui évalué à plus de 15 milliards de dollars.



Toutes ces explications n'étaient pas couronnées de succès dans l'immédiat, puisque l'action Genfit se repliait de 0,2% à la Bourse de Paris vendredi matin, après une ouverture en petite hausse de 0,8%.



