Genfit : Première visite de patient pour l'étude de phase 3

(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé vendredi avoir réalisé la première visite du premier patient pour son étude clinique de Phase 3 devant évaluer elafibranor dans la cholangite biliaire primitive (PBC), une maladie auto-immune qui détruit progressivement les canaux biliaires.



Cet essai pivot international doit mettre en lumière l'efficacité et la sécurité du médicament candidat sur environ 150 patients après 52 semaines de traitement.



Pour Genfit, il s'agit d'une 'étape-clé' dans le développement de l'entreprise.



'Nous voyons un réel potentiel pour elafibranor dans la PBC, et nous apporterons davantage d'informations à ce sujet lors de la présentation de notre nouvelle orientation stratégique le 30 septembre', a souligné son directeur général Pascal Prigent.



Lors d'une visite de sélection d'une étude de phase 3, les équipes médicales expliquent au patient la conduite de l'étude en détail et répondent à ses questions, un entretien à l'issue duquel un formulaire de consentement est signé.



L'action Genfit profitait de ces annonces pour gagner plus de 8% vendredi matin à la Bourse de Paris.



