Genfit : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Genfit, avec un objectif de cours relevé à 10,2 euros, contre 6,3 euros précédemment.



Le bureau d'analyses rappelle que Genfit dispose d'un accord de 480 ME avec Ipsenpour la licence elafibranor. 'En parallèle de cet accord, Ipsen entre au capital de la société avec l'achat de 4 M d'actions pour un montant de 28 ME', précise Oddo.



Par ailleurs, Genfit confirme le calendrier pour l'étude en PBC actuellement en phase 3 et les résultats devraient arriver pour début 2023. L'objectif est une commercialisation fin 2024/début 2025.



Dans ces conditions, 'les modalités financières nous semblent excellentes pour Genfit en permettant un refinancement total de la société', conclut l'analyste.



