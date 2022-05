Genfit : Nomination au Conseil de Steven Hildemann

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé aujourd'hui les résultats de son Assemblée Générale Mixte convoquée le 25 mai 2022. Le quorum réuni sur première convocation s'est établi à 25,16% et a permis d'approuver l'ensemble des projets de résolutions de l'Assemblée proposés par le Conseil d'Administration.



Jean-François Mouney, Président du Conseil d'Administration de Genfit, a commenté: ' Je salue par ailleurs l'arrivée au sein de notre Conseil d'Administration de Steven Hildemann, Vice-Président Exécutif et Chief Medical Officer d'Ipsen. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique signé avec Ipsen fin 2021, et sera un atout précieux pour Genfit à l'avenir, puisque l'expérience et les compétences de Steven Hildemann dans le domaine de l'industrie pharmaceutique viennent désormais compléter celles déjà présentes au sein du Conseil. '



Le Docteur Steven Hildemann, MD., PhD, est Vice-Président Exécutif, Chief Medical Officer, Responsable des Affaires médicales Monde et de la Pharmacovigilance de Ipsen depuis le 1er mars 2020. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et 10 ans en tant que médecin-chercheur universitaire, il dirige, depuis cette nomination, les activités d'Ipsen relatives aux Affaires médicales globales, à la Pharmacovigilance et à la gestion de la relation Patients.



