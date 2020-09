Genfit : Accord exclusif avec l'américain LabCorp

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé lundi la signature d'un accord exclusif avec l'américain LabCorp en vue de la commercialisation d'un nouvel outil de diagnostic de la NASH, une maladie du foie de plus en plus fréquente.



Ce test sanguin multi-biomarqueurs basé sur la technologie de Genfit a été conçu pour l'identification des patients atteints de stéatohépatite non-alcoolique (NASH) dits 'à risque'.



Aux termes de l'accord, LabCorp commercialisera le test pour une utilisation clinique aux Etats-Unis et au Canada, afin d'identifier les 10 millions de personnes susceptibles de développer des complications liées aux stades avancés de la maladie, parmi les dizaines de millions de personnes présentant des facteurs de risque et une suspicion de NASH.



Le test devrait être mis à disposition par LabCorp début 2021.



