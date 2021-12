Genfit : Accord avec Genoscience Pharma

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Genfit annonce l'acquisition auprès de Genoscience Pharma des droits exclusifs de développement et de commercialisation du traitement expérimental GNS561 dans le cholangiocarcinome aux États-Unis, au Canada et en Europe (dont Royaume Uni et Suisse).



GNS561 a fait l'objet d'études pré-cliniques et d'un essai clinique de Phase 1b qui a confirmé le rationnel pour viser le traitement du cholangiocarcinome, un cancer rare du foie avec une mortalité élevée et des options de traitements limitées, souligne Genfit.



Genoscience Pharma est éligible à des paiements d'étapes cliniques et réglementaires et au versement de royalties échelonnées. Genfit s'engage également à une prise de participation au capital de Genoscience Pharma à hauteur de trois millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.