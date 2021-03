Geneuro : L'étude de Phase 2 se poursuit, le titre grimpe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fort d'un gain de 5,8%, GeNeuro signe l'une des plus fortes progressions du marché parisien mardi matin après avoir reçu le feu vert pour la poursuite de son essai de Phase 2 dans la sclérose en plaques.



La société biopharmaceutique indique que le comité chargé de la surveillance et du suivi de l'étude (Drug Safety Monitoring Board, ou DSMB) a autorisé la poursuite, comme prévu et sans modification, des tests cliniques.



Cette décision intervient après l'évaluation de huit premiers patients ayant reçu trois types de doses de l'anticorps monoclonal temelimab pendant deux mois, indique la société basée à Genève et qui dispose d'un centre de R&D à Lyon.



Suite à la confirmation de la bonne tolérance des doses plus élevées, le recrutement des patients s'est récemment achevé avec une cohorte de 42 patients traités avec du temelimab ou un placebo pendant 48 semaines, ajoute GeNeuro.



Les résultats de l'étude sont prévus pour le premier trimestre 2022.



