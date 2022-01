Gecina : Place avec succès un Green Bond de 500 ME

(CercleFinance.com) - Gecina a placé ce jour avec succès un nouveau Green Bond d'un montant de 500 millions d'euros avec une maturité de 11 ans (échéance en janvier 2033) et un coupon de 0,875%.



Cette opération permet d'allonger encore la maturité moyenne de la dette du Groupe, dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d'un bilan et d'un échéancier de crédit optimaux.



Gecina est notée A- / Perspective stable par Standard & Poor's et A3 / Perspective stable par Moody's.



