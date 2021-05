Gecina : Partenariat avec Woodeum

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir signé un partenariat avec Woodeum pour développer 1000 logements en structure bois et bas carbone sur quatre ans (durée indicative) en Ile-de-France et dans les grandes métropoles françaises.



Dans le cadre de ce partenariat novateur, confirmant leur ambition de réduire l'empreinte carbone des lieux de vies, les deux groupes immobiliers assureront une copromotion des projets dans un cadre partenarial détenu à 60% pour Woodeum et 40% pour Gecina.



Les immeubles ainsi construits seront acquis par la filiale résidentielle de Gecina dorénavant nommée Homya, et commercialisés à la location sous la marque YouFirst Residence, marque relationnelle et servicielle de Gecina.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.