Gecina : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Gecina avec un objectif de cours relevé de 140 à 147 euros, mettant en avant la capacité du groupe immobilier à 'allier surperformance opérationnelle et surperformance extra-financière'.



'Gecina nous semble aujourd'hui offrir davantage de visibilité sur la reprise de la croissance de son RNR par action', juge l'analyste, qui table sur un RNR par action en croissance annuelle moyenne de 4,6% sur 2021-24 pour atteindre 6,07 euros en 2024.



Le bureau d'études considère aussi que 'Gecina dispose aujourd'hui d'un bilan confortable qui lui permet d'envisager d'ouvrir le champ des possibles'. Il voit le patrimoine du groupe 'continuer à faire preuve de résilience dans les prochains mois'.



