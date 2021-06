Gecina : Nouvelle résidence étudiante près de Paris

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Gecina annonce que YouFirst Campus, son activité de résidences étudiantes, ouvrira, à la rentrée 2021, une nouvelle résidence située aux portes de Paris à Ivry-sur-Seine (Val de Marne).



Certifiée NF Habitat HQE Excellent et située à proximité immédiate de commerces, transports, activités sportives et culturelles, la résidence YouFirst Campus Paris Ivry comptera 367 appartements meublés, équipés et connectés et 450 m² d'espaces communs.



A travers sa marque YouFirst Campus, Gecina propose 3.500 chambres réparties dans 18 campus idéalement situés en région parisienne mais aussi dans les grandes villes universitaires.



