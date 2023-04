Gecina : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Gecina, avec un objectif de cours relevé de 116 à 118 euros, alors que Gecina a publié des loyers T1 2023 en forte hausse de +7,3% à périmètre comparable.



'Les bureaux ont notamment vu leur taux d'occupation progresser fortement de +340pb sur un an à 94,5%, un niveau plus en accord avec la typologie d'actifs, assorti d'une impressionnante réversion de +31% sur les actifs parisiens (66% des bureaux)', rapporte l'analyste.



Invest Securities indique que la foncière a réitéré son objectif de RNR 2023 attendu entre 5,80E et 5,90E par action en 2023, soit une hausse comprise entre +4,3% et +6,1%.



'L'excellent profil de dette, la contribution nette positive du pipeline à venir ou encore la montée en puissance des indexations (+5,0% en moyenne selon nos estimations) devraient selon nous permettre d'atteindre aisément l'objectif (5,92E/action selon nos estimations)', conclut Invest.



