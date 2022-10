Gecina : Hausse de 4% des loyers bruts à fin septembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gecina affiche des loyers bruts à 463 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en hausse de 4% à périmètre constant (après +3% à fin juin et +2,2% à fin mars), ainsi qu'un taux d'occupation amélioré sur le patrimoine (+130 points de base sur un an à 92,5%).



Le groupe foncier revendique 73.000 m² de bureaux commercialisés depuis le début de l'année, dont 24.000 m² au cours du troisième trimestre, et sur neuf mois, des réversions positives de +16% sur le bureau et de +9% sur le logement.



Dans un contexte de remontée des taux d'intérêts plus rapide qu'attendue, Gecina réitère son objectif de résultat récurrent net part du groupe à 5,55 euros par action en 2022 (contre 5,50 euros attendu en début d'année), soit une hausse de 4,3%.



