Gecina : Hausse de 2,2% des loyers bruts au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Gecina affiche pour les trois premiers mois de 2022 des loyers bruts à 153,3 millions d'euros, en hausse de 2,2% à périmètre constant, ainsi qu'un taux d'occupation en augmentation sur toutes les classes d'actifs (+80 points de base sur trois mois à 92%).



Cette amélioration traduit la reprise des transactions locatives notamment sur le bureau dans les zones centrales d'Ile-de-France, l'amélioration des process de commercialisation sur le logement, et la normalisation de l'environnement sur les résidences étudiants.



Les performances depuis le début de l'année et la bonne tenue de ses marchés tertiaires confirment à ce stade la confiance de Gecina quant à l'atteinte de son objectif de croissance d'un RRN par action 2022 de l'ordre de de 5,50 euros, en hausse de 3,3%.



