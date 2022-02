Gecina : 'est correctement valorisé' selon Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que Gecina a publié, comme attendu, des données 2021 en demi-teinte (croissance organique des loyers de bureaux -0,6%) malgré la bonne tenue du marché locatif du QCA parisien (31% du total des loyers de bureaux).



' L'impact dilutif des cessions (986mE en 2020 et 2021) qui s'y est ajouté explique la baisse du RNR 2021 de -7,0%. La foncière devrait renouer dès 2022 avec une hausse modérée de son RNR (+3,3%), une hausse qui devrait s'amplifier par la suite avec la fin des cessions et la livraison puis le remplissage progressif des actifs de bureaux rénovés (taux de croissance annuel moyen 2021-2026 de +5,1%) ' indique Invest Securities.



' Le titre nous semble toujours correctement valorisé '. Le bureau d'analyses confirme sa recommandation neutre sur le titre et son objectif de cours de 123E.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.