Gecina : Émission d'un Green Bond réalisée

(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir procédé à l'émission d'un nouveau Green Bond de 500 millions d'euros, avec une maturité de 15 ans et un coupon de 0,875%, première émission réalisée depuis la transformation de la totalité de son encours obligataire en Green Bonds.



Cette opération s'intègre donc dans le programme de Gecina, visant à accompagner l'amélioration continue et globale du portefeuille d'actifs du groupe immobilier, et en particulier de sa performance environnementale.



En parallèle, Gecina exercera le 1er juillet, suite au règlement-livraison de la nouvelle émission, son option de remboursement anticipé sur l'emprunt obligataire en circulation de 378 millions d'euros portant un coupon de 2,00% et arrivant à échéance le 17 juin 2024.



