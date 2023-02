Gecina : De 'robustes' performances sur l'exercice 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gecina a fait état hier soir de 'robustes' performances financières au titre de 2022, notamment à la faveur d'une accélération de sa dynamique opérationnelle au second semestre.



La société foncière dit avoir encaissé des loyers bruts de 626 millions d'euros, en hausse de 4,4% à périmètre constant, sur l'ensemble de l'exercice, contre seulement +3% à la fin juin.



Ses indicateurs d'occupation s'inscrivent également en hausse, avec un taux d'occupation financier moyen sur le bureau qui a progressé de 210 points de base l'an dernier pour atteindre 92,8%.



Le résultat net récurrent par action ressort, lui, à 5,56 euros, soit une hausse de 4,5%, à comparer à 3,9% à fin juin.



Dans une note de réaction, les analystes de Barclays saluent des résultats dans la même veine que ceux de SFL, publiés mardi, ce qui témoigne selon eux de la bonne résistance du marché de l'immobilier d'entreprise parisien.



Les équipes d'UBS retiennent de leur côté un discours confiant pour 2023, illustré par des prévisions supérieures aux attentes du consensus.



Gecina a déclaré hier qu'il anticipait un résultat récurrent net part du

Groupe entre 5,80 et 5,90 euros par action en 2023, soit une hausse comprise entre +4% et +6%.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Gecina progressait de 1,2% jeudi matin en réaction à ces chiffres, soit une légèrement surperformance par rapport à un marché parisien en hausse de 1,1%.



