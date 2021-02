Gecina : Cession de 16 actifs non stratégiques

(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir vendu, au profit de deux fonds gérés par Keys REIM, un portefeuille mixte de 16 actifs non stratégiques en raison de leur localisation ou encore de leur taille, pour un montant total de 54,6 millions d'euros hors droits.



Le groupe immobilier précise que ce portefeuille totalisant 26.000 m² est composé d'actifs de bureaux, de commerces et de places de stationnement localisés à Paris et en Ile de France, mais également en régions.



Avec cette cession, Gecina explique 'poursuivre sa stratégie de rationalisation de son patrimoine et renforcer, en région parisienne, la centralité de ses actifs de bureaux dans les zones de mixité et de proximité'.



