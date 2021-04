Gaussin : Une commande historique transforme l'essai du partenariat entre Gaussin et Bolloré

(BFM Bourse) - Le spécialiste tricolore des véhicules de manutention intelligents annonce avoir remporté une commande de 36 tracteurs portuaires autonomes 100% électriques, pour un montant de près de 10 millions d'euros, à livrer dès cette année. L'action en profite.

Gaussin rayonne de plus en plus à l'international. Le groupe haut-saônois a fait part jeudi soir de la signature d'une commande pour 36 exemplaires de son tracteur portuaire autonome et électrique, d'une capacité de 75 tonnes (l'APM 75T, en version tropicalisée), la plus importante jamais enregistrée à ce stade, destiné au nouveau terminal à conteneurs du port d'Abidjan en Côte d’Ivoire. L'annonce, qui intervient dans la lignée du partenariat entamé depuis 2018 avec le géant Bolloré, se traduisait vendredi matin par un bond de 3,46% à 9,70 euros du titre Gaussin vers 10h30.

L'Abidjan Terminal de Côte d'Ivoire (CIT), le nouveau terminal à conteurs du port d'Abidjan (opéré conjointement par Bolloré Ports et APM Terminals, filiale de Maersk) a passé une commande pour 36 tracteurs électriques APM 75T HE ("hot environment"), plus 24 Powerpacks et 6 stations de charges. Il s'agit là de la plus importante commande depuis le lancement de l’APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de conteneurs sur les ports développé conjointement par Gaussin et Bolloré Ports, et équipé de batteries Blue Solutions. Elle représente un chiffre d’affaires de 9,9 millions d’euros et doit être livrée en 2021.

Le nouveau terminal CIT apportera à Abidjan une capacité supplémentaire de 1,2 million de conteneurs par an, dans la première phase de son développement. Il fera notamment d'Abidjan le seul port d'Afrique de l'Ouest capable de traiter de grands navires jusqu'à 14.000 conteneurs EVP. Equipé de six grues de quai et 13 portiques de stockage RTG électriques, CIT est aussi le premier terminal à conteneurs en Afrique à intégrer autant d’équipements électriques, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle vision de développement écologique dans le continent.

"Cette commande de Maersk et Bolloré Ports marque le succès des tests menés par Bolloré Ports pendant près de 12 mois avec les 2 véhicules APM acquis en 2019 et destinés au terminal voisin de CT1 à Abidjan", explique Gaussin. La commande marque ainsi une nouvelle étape dans la collaboration entre Gaussin et Bolloré Ports. En mars 2019, Gaussin avait déjà signé un Accord-cadre avec Unicaf, la centrale d’achat du groupe Bolloré, pour l’APM 75T HE équipé du powerpack LMP de Blue Solutions. Cet accord était, lui-même, l’aboutissement du contrat signé en février 2018 en vue du co-développement de l’APM 75T. Le véhicule a été conçu de façon à intégrer les spécifications techniques utilisées par Bolloré Ports sur les ports qu’il opère.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse