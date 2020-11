Gaussin : Gaussin s'envole à un sommet depuis 2016 à l'annonce d'un nouveau partenariat dans l'hydrogène

(BFM Bourse) - Le spécialiste tricolore des véhicules de manutention intelligents vient de conclure un partenariat avec Plug Power (coté au Nasdaq) qui vise à mettre sur le marché, en 2021, une flotte de véhicules motorisée par le groupe américain "avec l’objectif de décarboniser l'écosystème logistique". Le titre décolle.

Au sommet du palmarès de l'ensemble de la cote parisienne trône Gaussin en ce lundi matin, avec une flambée de 19,5% à 8,755 euros, dans un volume d'échanges déjà colossal puisque 6,5% du tour de table a changé de mains peu après 10h. Le titre du groupe haut-saônois qui se définit comme "pionnier des véhicules logistiques à hydrogène" atteint ainsi un niveau inédit depuis septembre 2016, grâce à un cours qui a plus que quadruplé depuis le début de l'année - en prenant en compte le regroupement de 10 actions existantes pour une nouvelle intervenue le 23 avril dernier. Le groupe pèse désormais près de 200 millions d'euros.

La flambée du jour est à mettre sur le compte de l'annonce d'un "partenariat stratégique conclu avec Plug Power pour développer ensemble des véhicules de transport à hydrogène pour les marchés américains et européens". Société new-yorkaise engagée dans le développement de systèmes de piles à hydrogène qui remplacent les batteries conventionnelles des équipements et véhicules alimentés à l'électricité, Plug Power est coté au Nasdaq et valorisé quelque 11 milliards de dollars.

Partenariat complémentaire de celui récemment conclu avec Faurecia

Plug Power et Gaussin ajoutent "cibler de nouveaux marchés pour l’hydrogène, notamment les centres logistiques, les ports maritimes et les aéroports en Europe, aux États-Unis et à travers le monde".

Cette annonce intervient moins de deux mois après celle de sa collaboration avec l'équipementier automobile tricolore Faurecia pour le développement d'une flotte de véhicules zéro émission, "visant à équiper des véhicules Gaussin dédiés à la logistique et à la manutention portuaire, de systèmes de stockage à hydrogène Faurecia". Celle-ci avait provoqué une spectaculaire flambée du titre Gaussin (+32%), et une légère hausse de Faurecia (+0,5%). Ce dernier semble pâtir (-1%) du nouveau partenariat annoncé par le spécialiste des solutions logistiques.

Pourtant, "le réservoir et la pile à combustible sont deux choses différentes" explique-t-on chez Gaussin. Et les deux systèmes seront intégrés sur les mêmes véhicules. "Le réservoir fourni par Faurecia accueille l'hydrogène et stocke l'énergie, qui circule ensuite jusqu'à la pile à combustible apportée par Plug Power. Puis la pile transforme l’énergie chimique, libérée par la réaction entre de l’hydrogène et de l’oxygène, en énergie électrique. Pour que cela fonctionne, la membrane (le cœur de la pile) qui compose l’électrolyte doit conduire les protons hydrogène sans conduire les électrons. Les deux systèmes correspondent donc à "deux étapes de la chaîne dans la propulsion à hydrogène".

"Gaussin salue ce nouveau partenariat avec Plug Power alors que le Groupe poursuit sa pénétration du marché des véhicules de transport de marchandises durables. En effet, Plug Power a déployé plus de 38 000 systèmes de piles à combustible pour l'e-mobilité, plus que quiconque dans le monde", se félicite Christophe Gaussin, PDG du groupe créé en 1880 (et spécialisé alors dans l'étude et la réalisation d’ouvrages d’arts) par son aïeul Eugène Gaussin. Le patron estime également que "l'hydrogène est une solution de carburant stratégique à l'échelle mondiale", et ajoute que "Gaussin entend être un fournisseur de solutions de premier plan pour les véhicules zéro émission". "Cet écosystème unique est suffisamment mature pour un déploiement rapide de notre gamme de véhicules à hydrogène et autonomes dans les centres logistiques, les ports, les aéroports et maintenant sur les routes avec des poids lourds porteurs et tracteurs" conclut-il.

L'Amérique du Nord et le e-commerce dans le viseur

Ce partenariat constitue également "une nouvelle étape pour Gaussin en Amérique du Nord après la signature récente d'un partenariat avec Magna, le géant canadien des technologies de la mobilité" souligne le communiqué. Passé relativement inaperçu, l'accord conclu entre les deux groupes jeudi dernier prévoit que Magna (coté au Nasdaq, qui pèse près de 20 milliards de dollars, NDLR) "concède à Gaussin une licence exclusive mondiale d'une durée de 20 ans pour son châssis modulaire, ultra-léger et polyvalent destiné aux applications de poids lourds routiers électriques (BEV) et à hydrogène (FCEV)". Cet accord permet notamment à Gaussin de mettre un pied sur le marché du poids lourd routier. Il devrait également "contribuer à renforcer les activités de Gaussin avec les géants de la logistique et du e-commerce" avance le groupe.

De fait, les géants de ces deux secteurs que sont Amazon et Walmart sont "présents au capital de Plug Power, donc ça ouvre un marché" avance-t-on chez Gaussin. Ce rapprochement avec le "mastodonte Plug Power" n'empêchera toutefois pas Gaussin de nouer d'autres partenariats avec des partenariats français ou européens sur les piles à combustibles" à l'avenir, précise-t-on.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse