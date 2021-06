Gaussin : Gaussin va intégrer la technologie de batteries de Microvast à sa plate-forme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce un partenariat avec Microvast, spécialiste des technologies de batteries de nouvelle génération, afin d'intégrer la technologie de Microvast aux applications de 'skateboard' électrique et hydrogène de Gaussin.



En effet, Gaussin a lancé en avril 2021 le 1er ' skateboard ', soit une plateforme roulante, polyvalente et modulaire qui s'adresse à l'ensemble des acteurs souhaitant avoir accès à une plateforme hydrogène et électrique pour un transport propre et intelligent.



Le skateboard Gaussin a pour ambition de devenir la plateforme de référence dans le domaine du camion routier en développant une large communauté de partenaires technologiques de référence, régionaux et commerciaux et en facilitant son intégration par une documentation, formation et standardisation des différentes interfaces mécaniques et logicielles.







