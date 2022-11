Gaussin : Perte creusée au premier semestre, le titre recule

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gaussin, un constructeur de terminaux portuaires et aéroportuaires, a dévoilé lundi soir une perte semestrielle accrue en raison de dépenses importantes liées au développement de nouveaux produits.



Son résultat net part du groupe sur les six premiers mois de l'année ressort ainsi à -13 millions d'euros, contre -10 millions d'euros au 30 juin 2021.



Au niveau opérationnel, la perte d'EBITDA s'est établie à 10,7 millions d'euros du fait de dépenses ayant totalisé 6,1 millions d'euros, dont 800.000 euros pour l'innovation, 1,2 million pour le développement de nouveaux produits et 4,1 millions d'euros pour la commercialisation de ses véhicules.



'Ces dépenses doivent être vues comme des investissements pour l'avenir, d'autant qu'ils portent déjà leurs fruits', précise le groupe dans un communiqué.



Le chiffre d'affaires consolidé s'est inscrit en augmentation de 29% à 26,5 millions d'euros sur le semestre, contre 20,5 millions un an plus tôt.



A 6,1 millions d'euros, l'activité portuaire - qui s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers sa gamme de véhicules de transport de containers automatiques - affiche un chiffre d'affaires en hausse de 138%.



En termes de perspectives, le carnet de commandes de l'entreprise - en hausse de 20% à 89,5 millions d'euros - lui permet de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires consolidé de 75 millions d'euros cette année, puis de 100 millions en 2023.



Suite à cette publication, le titre Gaussin perdait 4,7% mardi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.