Gaussin : Perspectives 'excellentes', le titre monte

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie Gaussin a fait état mardi d''excellentes perspectives' suite à un exercice 2022 ayant marqué selon lui un 'tournant' du fait de la commande majeure remportée auprès d'Amazon.



Le spécialiste des transports de marchandises et de personnes et des technologies autonomes a généré l'an dernier un chiffre d'affaires et des revenus de licences en hausse de 8,6% à 57,3 millions d'euros.



Le groupe fait part d'un carnet de commandes record de 130 millions d'euros au 31 décembre 2022, ce qui lui permet de confirmer que son objectif d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros devrait être atteint, voire dépassé, cette année.



Pour mémoire, Gaussin avait annoncé le mois dernier une commande de 329 tracteurs de parc 'ATM' de la part d'Amazon, des véhicules qui seront utilisés sur les sites américains du géant du commence en ligne.



Suite à ces annonces, le titre Gaussin grimpait de 5,6% mardi matin à la Bourse de Paris.



